Albese Volley chiusa la stagione regolare di B1 femminile.

Albese Volley ultima gara con sconfitta contro l’Offanengo

Calato il sipario sulla stagione regolare del campionato di B1 femminile e per l’Albese Volley che saluta perdendo l’ultima gara contro l’Offanengo per 3-0. La Tecnoteam ha chiuso la stagione al settimo posto superata all’ultimo dalla Lilliput: comunque dei migliori piazzamenti della sua storia. La prima annata sotto la gestione di coach Cristiano Mucciolo (già riconfermato dal presidente Graziano Crimella) ha inanellato 45 i punti finali frutto di 15 vittorie e 11 sconfitte: 53 i set vinti e 41 quelli persi, 2092 i punti fatti complessivamente. 1994 quelli subiti in tutta la stagione.

IL tabellino di ABO CHROMAVIS OFFANENGO -TECNOTEAM 3-0

PARZIALI 25-17; 25-18; 25-14

ABO CHROMAVIS OFFANENGO: Nicolini 4, Gentili 11, Cheli 10, Porzio 12, Dalla Rosa 9, Minati 6, Giampietri Libero, Bressanelli, Marchesi ne, Rossi ne, Raimondi ne, Colombetti Libero 2. Coach:Barbieri

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo, Facco 6, Citterio 4, Migliorin 5, Aliberti 10, Piazza 4, Torrese Libero, Bonelli, Laffranchi, Teli 2, Amicone ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

Risultati dell’ultimo turno di B1

Picco Lecco – Capo d’Orso Palau 3-0; Arredo Frigo Acqui – Lilliput Settimo Torinese 2-3; Abo Offanengo – Tecnoteam Albese 3-0; Don Colleoni Trescore – Csv Ostiano 3-0; Volley Parella Torino – Pneumax Lurano 3-1; Futura Volley Giovani – Volley 2001 Garlasco 3-0; Florens Vigevano – Scuola del Volley Varese 3-0.

LA CLASSIFICA FINALE

Futura Volley Giovani Busto 72 punti; Acciaitubi Picco Lecco 60; Abo Offanengo e Florens Vigevano 56; Don Colleoni Trescore Balneario 54; Lilliput Settimo Torinese 47; Tecnoteam Albesevolley 45; Csv Ostiano 44; Arredo Frigo Acqui Terme 36; Capo d’Orso Palau 24; Parella Torino 23; Pneumax Lurano 14; Volley 2001 Garlasco 11; Scuola del Volley Varese 4.

