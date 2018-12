Albese Volley tante news prenatalizie.

Albese Volley le Under14 Orange battono l’Olimpia

Dopo la bella vittoria della serie B1 contro Garlasco e la grande festa di Natale, non è ancora tempo di vacanze per l’Albese Volley. La Tecnoteam è tornata già in campo per riprendere ad allenarsi agli ordini di coach Cristiano Mucciolo, Poi la settimana pre natalizia proseguirà con tre partite di fila: dapprima un allenamento con le piccole del mini-volley, poi un’inedita ma stimolante sfida tra le giocatrici della B1 e un team speciale composto dallo staff tecnico con coach Mucciolo ed il suo vice Biffi opposti alle loro stesse giocatrici. Infine la squadra sarà in campo anche venerdì sera (ore 21) e poi sabato pomeriggio a Mapello (Bergamo) in un torneo quadrangolare prima della pausa di Natale. Questo il calendario del torneo: venerdì 21 in semifinale Tecnoteam contro Cinisello (serie B2), sabato dopo le finali. Nell’altra gara di semifinale le padrone di casa del Brembo Volley sfidano le bergamasche del Don Colleoni Trescore di B1.

Intanto arrivano buone nuove dal vivaio dell’Albese Volley

Under14 sotto l’albero che bel successo contro l’Olimpia

Ultimo impegno prenatalizio vincente e convincente per la squadra Under14 dell’Albese volley che ha demolito in casa l’Olimpia Volley di Cadorago con un secco 3-0 grazie a una buona difesa e un attacco incisivo. Con questa vittoria Albese si conferma al secondo posto del girone. Il campionato tornerà dopo le festività natalizie, nel frattempo le baby orange proseguono negli allenamenti e inoltre giocheranno un interessante torneo il 4 gennaio a Buccinigo

Il tabellino di Cs Alba – Olimpia volley 3-0

(parziali 25/12. 25/17. 25/15)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU