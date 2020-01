Albese Volley dopo il 12° turno di B1 femminile.

Albese Volley il team di coach Mucciolo ha domato al tie break l’Aqui Terme

Dopo il passo falso di Cremona l’Albese Volley è tornata la successo nel 12° turno del campionato di B1 femminile. La Tecnoteam però ha dovuto sudare per domare in casa un agguerrito Acqui Terme che ha ceduto solo al tie break. La squadra di coach Mucciolo resta seconda in classifica ma vede scappare via a + 4 la Picco Lecco. La Tecnoteam tornerà in campo sabato 25 gennaio ospite della ProChimica Biella.

Tabellino di TECNOTEAM VOLLEY-ARREDO FRIGO MAKHYMO ACQUI TERME 3-2

PARZIALI 25-16; 29-27; 24-26; 26-28; 15-7

TECNOTEAM VOLLEY: Galazzo 8, Facco 16, Gabbiadini 11, Zanotto 19, Badini 13, Facchinetti 13, Rolando Libero, Besana, Bocchino, Migliorin 1, Lodigiani ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

ARREDO FRIGO ACQUI TERME: Cattozzo 1, Rivetti 9, Giardi 16, Grotteria 23, Cicogna 10, Mirabelli 16, Gouchon Libero, Caimi, Grazia 1, Lombardi, Pricop 5, Oddone Libero 2. Coach Marenco.

Arbitri: Lo Verde di Monticelli e Fichera di Ospitaletto

Risultati del 12° turno di serie B1

Domani sabato 18 gennaio Tecnoteam Volley – Arredo Frigo Acqui Terme 3-2; Cbl Costa Volpino – Esperia Cremona 0-3; Florens Vigevano – Don Colleoni Trescore 3-2; Volley Parella – ProChimica Biella 0-3; Capo d’Orso – Acciatubi Picco Lecco 0-3; Igor Trecate Volley – Lilliput Settimo Torinese 3-0.

LA CLASSIFICA

Acciaitubi Picco Lecco 29 punti; Tecnoteam Volley 25; Lilliput Settimo Torinese ed Esperia Cremona 20; Cbl Costa Volpino 18; Arredo Frigo Acqui Terme 17; Conad Alsenese 16; Florens Vigevano, Don Colleoni Trescore e ProChimica Biella 15; Igor Volley Trecate 14; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.

Programma del 13° turno andata

Sabato 25 gennaio: ProChimica Biella – Tecnoteam Volley; Arredo Frigo Acqui Terme – Cbl Costa Volpino; Us Esperia Cremona – Igor Volley Trecate; Don Colleoni Trescore – Capo d’Orso Palau; Picco Lecco – Florens Vigevano; Conad Alsenese – Volley Parella Torino. Riposa: Lilliput Settimo Torinese.



