Albese volley dopo l’ultimo ko in B1 femminile.

Albese Volley utile test in vista della sfida di sabato a Lurano

Dopo avere archiviato con un pizzico di amaro in bocca la sconfitta casalinga subita contro Ostiano, l’Albese Volley torna in campo e lo fa questa sera con un test amichevole

dalle ore 21 presso la palestra di Barzago contro il Volley Team Brianza formazione di serie C. Sarà questo un utile test per preparare al meglio la prossima gara, la trasferta di sabato a Lurano (ore 21) contro la terz’ultima in classifica. Anche stasera a Barzago assenti sia Torrese che Santamaria.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY- CSV RA.MA. OSTIANO 2-3

PARZIALI 23-25; 26-24; 25-15; 23-25; 14-16

TECNOTEAM: Galazzo, Facco 10, Citterio 17, Teli 12, Aliberti 22, Piazza 11, Amicone Libero, Migliorin 1, Bonelli 3, Laffranchi ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

OSTIANO: Arcuri 1, Vidi 26, Barbarini 11, Ravera 8, Feroldi 4, Paris libero, DalPedri 3, Frugoni 7, Boninsegna 9, Visioli, Zagni, Locatelli ne, Braga ne. Coach Bolzoni, vice Locatelli.

Arbitri: Tiziani di Varese e Di Gaetano di Busto Arsizio

LA CLASSIFICA

Futura Volley Giovani Busto 54 punti

Acciaitubi Picco Lecco 52

Florens Vigevano 45

Pallavolo Don Colleoni Trescore 42

Abo Offanengo 41

Csv Ra.Ma Ostiano 37

Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo Torinese 33

Arredo Frigo Acqui Terme 24

Capo d’Orso Palau 21

Volley Parella 17

Pneumax Lurano 9

Volley 2001 Garlasco 8

Scuola del Volley Varese 4

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU