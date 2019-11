Albese Volley dopo il 5° turno di serie B1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha piegato l’ostico Trecate per 3-1

Vittoria importante per l’Albese Volley nel 5° turno del campionato di serie B1 femminile. La Tecnoteam infatti tra le mura amiche ha battuto dopo 4 set combattuti l’ostica Trecate per 3-1 tornando così in vetta al girone. Nel prossimo turno la squadra di coach Cristiano Mucciolo farà da spettatrice osservando la giornata di riposo.

Tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – IGOR VOLLEY TRECATE 3-1

parziali 25.16; 19-25; 26-24; 25-21)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 5, Facco 20, Gabbiadini 9, Migliorin 7, Badini 8, Fachinetti 16, Rolando libero, Boccino, Besana, Amicone, Lodigiani ne, Zanotto ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

IGOR VOLLEY TRECATE: Picchi 1, Orlandi 19, Bolzonetti 11, Gallina 9, Frigerio 9, Costantini 10, Tellone Libero, Pirazzi, Badalamenti, Giorgetti ne, Maruiani ne, Mukay ne, Mennecozzi, Solzini Libero 2. Coach Ingratta, vice Alberti.

Arbitri:Martinelli di Torino e Strippoli di Cuorgnè

Programma del 5° turno serie B1

Tecnoteam Albese – Igor Volley Trecate 3-1; Cbl Costa Volpino – Lilliput Settimo torinese 3-0; Volley Parella Torino – Capo d’Orso Palau 0-3; Arredo Frigo Acqui Terme – Don Colleoni Trescore 3-1; ProChimica Biella – Acciaitubi Picco Lecco 2-3; Us Esperia Cremona – Conad Alsenese 3-2. Ha riposato: Florens Vigevano

LA CLASSIFICA

Tecnoteam Albesevollet, Picco Lecco e Cbl Costa Volpino punti 11; Lilliput Settimo Torinese 9; Arredo Frigo Acqui Terme ed Esperia Cremona 8; Capo d’Orso Palau 7; Florens Vigevano, Don Colleoni Trescore e ProChimica Biella 6; Conad Alsenese 4; Igor Volley Trecate 3; Volley Parella Torino 0.

Programma del 6° turno serie B1

Igor Trecate – Volley Parella Torino; Don Colleoni Trescore – Cbl Costa Volpino; Acciaitubi Lecco – Arredo Frigo Acqui Terme; Florens Vigevano – Conad Alsenese; Lilliput Settimo Torinese – Pro Chimica Biella; Capo d’Orso Palau – Us Esperia Cremona. Riposa Tecnoteam Albese

