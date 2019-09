Albese Volley buona amichevole precampionato nel weekend.

Albese Volley sabato prossimo triangolare in casa con Vigevano e Cabiate

Cresce e piace la nuova Albese Volley che continua la sua marcia di avvicinamento verso il debutto nel campionato di B1 femminile 2019/20. La Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo nel weekend ha giocato e vinto l’amichevole con Mandello (squadra di serie B2) per 5-0, in un allenamento congiunto alla palestra Pedretti di Albese. Bene tutta la squadra e le giovani che il tecnico albesino ha messo in campo nella seconda parte del match. Partita sempre ben condotta dalle ragazze di Mucciolo, partite bene trascinate dal capitano Facchinetti per la soddisfazione e a fine gara dello stesso coach: “Sono contento, stiamo iniziando a vedere una squadra che si muove bene. Ha fatto bene anche la panchina: le ragazze che abbiamo utilizzato nella seconda parte della gara mi sono piaciute tanto. Ottima risposta alle richieste tecniche. Un bel passo in avanti, questo si”. Sabato prossimo, ad Albese, altri test con un torneo triangolare a cui parteciperanno anche Vigevano e Cabiate.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY- VOLLEY MANDELLO 5-0

parziali set 25-22; 25-15; 25-16; 25-16; 16-14

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 9, Facco 9, Gabbiadini 15, Zanotto 7, Facchinetti 12, Badini 7, Rolando Libero, Besana 1, Bocchino 10, Migliorin 10, Lodigiani 5, Amicone Libero 2. Coach Mucciolo, vice Biffi

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU