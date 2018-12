Albese Volley vittorie e brindisi sotto l’albero.

Albese Volley doppio successo nel quadrangolare di Mapello

L’Albese Volley brinda sotto l’albero e in vista del 2019. La Tecnoteam prima della sosta di fine anno ha partecipato e vinto il torneo “Sempre con con noi” quadrangolare di Mapello organizzato dal Brembovolley di B2. Nella prima semifinale le padrone di casa hanno superato a sorpresa la Polisportiva Don Colleoni di Trescore Balneario mentre nella seconda semifinale di venerdì scorso la Tecnoteam ha battuto con un secco 3-0 (25-16, 25-12 e 25-15) il Cinisello, compagine di B2. Sabato pomeriggio sono andate in scena le finali con la Tecnoteam che si è ripetuta vincendo la finalissima contro il Brembo Volley Team per 3-0 (25-19; 26-24; 26-24). Una gara ben giocata e controllata dall’Albese Volley che in questi giorni ha già ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato di B1 in programma per il 5 gennaio.

Classifica di B1

Futura Volley Busto 28, Acciaitubu Picco Lecco 24; Don Colleoni Trescore 23; Florens Vigevano22; Lilliput Settimo Torinese, Ostiano 20; Tecnoteam Albesevolley 17; Chromavis Abo Offanengo 16;Arredo Frigo Acqui Terme 11;

Parella Voley Torino 9; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d'Orso Palau 6; Varese Volley 4; Pneumax Lurano 3.

Programma del 11° turno andata

Sabato 5 Gennaio 2019; ore 19 Volley Varese-Albese Volley, Palau-Florens, Lilliput-Trescore, Ostiano-Futura, Lecco-Parella, Garlasco-Offanengo, Lurano-Acqui Terme.