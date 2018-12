Albese Volley stecca la Prima Divisione femminile.

Albese Volley il Rastà Alzate sbanca la Pedretti per 3-1

Battuta d’arresto per la squadra di Prima Divisione femminile dell’Albese Volley. Le arancioni infatti sono state sconfitte nella palestra di casa dal forte Rastà Alzate Brianza con un secco 1-3 il finale. Alla Palestra Pedretti di Albese le orange locali hanno resisto nel primo set fino al 10 pari poi si sono dovute arrendere così come nella seconda partita. Parziale riscatto nel terzo set vinto per 25-22 ma poi nel quarto le ospiti hanno chiuso i conti vincendo gioco e incontro. Ora la Cs Alba tornerà in campo per l’ultimo impegno del 2018 mercoledì 19 dicembre ancora tra le mura amiche della palestra Pedretti, contro Avis Erba con la speranza e l’obiettivo di chiudere in bellezza questo anno che ha salutato la sua promozione in Prima Divisione.

Il tabellino di Cs. Alba Albesevolley – Gs Rastà Alzate 1-3

Parziali 20-25 16-25 25-22 17-25)

