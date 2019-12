Albese Volley buone notizie dalla Prima Divisione

Albese Volley venerdì trasferta tosta sul campo del Rastà

Buone nuove in casa dell’Albese Volley non arrivano solo dalla sere B1 ma anche dalla squadra femminile di Prima Divisione. Il team della Cs Alba infatti in settimana ha vinto in casa un match molto delicato contro la Pall. Olgiate domata solo al tie break per 3-2. Dopo aver vinto il primo set le arancioni locali si sono ritrovate sotto 1-2 per poi pareggiare i conti e piazzare la zampata vincente al Tie break. Ora il CS Alba tornerà di nuovo in campo già venerdì 14 dicembre ospite del temibile Rastà.

Il tabellino di Cs Alba – Pall. Olgiate 3-2

Parziali 25-19 22-25 11-25 25-14 22-20

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU