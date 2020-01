Albese Volley buone nuove dalla Prima divisione femminile.

Albese Volley netto 3-0 casalingo per le arancioni che torneranno in campo il 24 gennaio

Buone nuove in casa dell’Albese Volley per merito della squadra di Prima Divisione. Il team arancione infatti con una prova autoritaria ha regolato con un secco 3-0 il GspEtrba nel penultimo turno del girone d’andata. Un 3-0 meritato arrivato dopo una gara controllata anche se nel terzo set c’è stato forse un eccessivo nervosismo e per questo chiuso sul 25-23. Prossima gara per le orange è in programma venerdì 24 gennaio ospiti sul campo dell’Olimpia Cadorago: sarà questa l’ultima gara del girone d’andata.

Il tabellino di Cs Alba – GSPErba 3-0

parziali 25-19, 25-14, 25-23

