Albese Volley news dal settore giovanile arancione.

Albese Volley domenica 12 sfida per il titolo a Canzo contro Turate

Non c’è sola prima squadra di serie B1 a portare belle notizie in casa dell’Albese Volley ma anche il suo settore giovanile femminile. Quest settimana la copertina la meritano assolutamente le più piccole, le under13 terribili di coach Martina Losa che hanno conquistato con pieno merito l’accesso alla finale per il titolo provinciale di categoria. Un risultato eccezionale per questa squadra giovane ma di garde talento che si è assicurata la qualificazione grazie alle ultime due vittorie ottenute contro i Cacciatori della Alpi e il Volley Canzo. Ora come detto tra il titolo e le baby orange resta un solo, ultimo ostacolo: il Turate che affronteranno domenica 12 maggio a Canzo.

Il tabellino di Cacciatori delle Alpi – Cs.Alba 0-3

(parziali set 10-25 11-25 19-25)

Il tabellino di Cs Alba – 3k volley Canzo 3-0

(parziali set 25-16 25-11 25-21)

