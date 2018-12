Albese Volley risultati delle giovanili femminili.

Albese Volley le Under16 cadono a Cadorago

Fine settimana in chiaro scuro per il settore giovanile dell’Albese Volley. Sorride la squadra Under14 che tra le mura amiche ha battuto il Binago in scioltezza mentre mastica amaro il team Under16 stoppato a Cadorago.

UNDER 14: prova di forza contro Binago

Prova di forza delle Under14 arancioni che in casa hanno schiantato il Binago con un secco 3-0 chiudendo il girone d’andata in bellezza.Prossima gara, la prima del girone di ritorno, domenica 16 dicembre, sempre presso la palestra Pedretti, contro l’Olimpia volley

Il tabellino Cs Alba -Binago volley 3-0

Parziali 25-20, 25-21, 25-15

UNDER 16: brutto scivolone a Cadorago

Brusco stop per le Under16 arancioni battute a Cadorago dall’Olimpia per 3-1. Dopo una prima parte equilibrata chiusa in parità con un set per parte, le oramge si sono disunite perdendo gli altri due set.

Prossima gara, ultima del girone, lunedì 17 in casa della capolista Pall. Arosio.

Il tabellino di Olimpia Volley Cadorago – Cs Alba 3-1

Parziali 25-22, 17-25, 25-18, 25-19

