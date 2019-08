Albese Volley verso il via della stagione 2019/20.

Albese Volley tante le novità per la squadra di coach Mucciolo

Ultimo fine settimana di vacanze in casa dell’Albese Volley. Da lunedì 26 infatti con il raduno ufficiale la Tecnoteam aprirà la nuova stagione ed inizierà a lavorare in vista del debutto nel campionato di serie B1 femminile 2019/20. Tante le novità nell’organico (ben otto nuove giocatrici) che però sarà diretto per il secondo anno di fila dal confermato coach Cristiano Mucciolo coadiuvato da fidi assistenti quali Davide Biffi (come vice) e Gianluca Cuda (nuovo, assistente e scout). Confermato anche il preparatore atletico Giuliano Botta che avrà un ruolo determinante già dai primi giorni di lavoro. Che come detto inizierà con il raduno fissato per lunedì 26 agosto dalle ore 17,30 alla palestra Pedretti. A fare gli onori di casa ci sarà tutta la dirigenza dal presidente Graziano Crimella al Ds Mozzanica, quindi foto di rito prima di cominciare a sudare. La prima settimana sarà tutta con doppie sedute, da martedì 27 a sabato 31: una al mattino, la seconda al pomeriggio alle 17,30. Sempre in palestra. Riposo domenica 1 settembre per poi riprendere – sempre con doppia seduta – la settimana successiva: il 4 settembre riposo per la truppa, sabato 7 a Busto Arsizio primo test amichevole contro la neopromossa Futura Volley.

Amichevoli

Le gare previste sono: la prima uscita del 7 settembre a Busto: test contro la neo-promossa in A2 Futura Giovani. Martedì 10 settembre sarà la volta del derbycontro la Picco Lecco: allenamento ad Albese in serata. Domenica 15, sempre ad Albese, il confronto contro la Pallavolo Cabiate (serie C). E poi sabato 21 settembre allenamento congiunto a Lecco, domenica 29 test con il Club Italia a Milano e sabato 5 ottobre torneo triangolare alla palestra Pedretti con Cabiate e Vigevano per concludere i test pre-campionato a Vigevano venerdì 11 ottobre. Sabato 19 il via del campionato in casa contro la Conad Alsenese,

Staff tecnico

Head Coach: Cristiano Mucciolo,

Vice allenatore: Davide Biffi

Assistente e scout: Gianluca Cuda

La squadra

1 – Sonia Galazzo

3 – Valentina Facco

6 – Angela Gabbiadini

7 – Giorgia Besana

9 – Alice Bocchino

10 – Carlotta Zanotto

11 – Beatrice Badini

13 – Fabiola Facchinetti

14 – Elena Rolando

15 – Ylenia Migliorin

16 – Samantha Amicone

17 Carlotta Lodigiani

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU