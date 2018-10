Albese Volley dopo il 3° turno di B1 femminile.

Albese Volley la Tecnoteam stoppata 3-0 dal Don Colleoni

Seconda trasferta amara nel campionato di serie B1 femminile per l’Albese Volley. Al Palaterme di Trescore Balneario la Tecnoteam ha perso per 3-0 offrendo una prova non esaltante caratterizzata da tanti errori che sono stati pagati a caro prezzo dalla forte compagine di casa. Un passo indietro per la squadra di coach Cristiano Mucciolo che a fine gara ha detto: “Non riesco a spiegare come le ragazze sono splendide ed attente in allenamento e poi soffrano la tensione della gara. E’ già successo nelle precedenti gare, anche stavolta è stato così. Peccato perché si poteva gestire meglio la partita, pur contro un avversario forte come Trescore“. E pensare che nel primo set la Tecnoteam era stata anche in vantaggio ma poi ha ceduto sotto i colpi del Trescore finendo punita con un severo 3-0. La Tecnoteam tornerà in campo sabato 3 novembre in casa alle ore 21 contro l’altra capolista la Florens Marcello Vigevano.

Tabellino di Don Colleoni Trescore-Tecnoteam Albese 3-0

parziali 25-23; 25-19; 25-13)

DON COLLEONI TRESCORE BALNEARIO: Milani 1, Varaldo 12, Gallizioli 10, Pinto 9, Gabbiadini 8, Colombi 6, Rota Libero, Capelli ne, Salvi ne, Ravasio ne, Fontana ne. Coach Ebana

TECNOTEAM ALBESE: Galazzo 1, Facco 12, Piazza 3, Aliberti 5, Migliorin 5, Citterio 4, Torrese libero, Bonelli 2, Teli 5, Santamaria ne, Amicone ne, Laffranchi ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

Risultati del 3° turno d’andata

Volley Parella Torino – Arredo Frigo Acqui Terme 1-3

Don Colleoni Trescore – Tecnoteam Albesevolley 3-0

Futura Volley Busto – Chromavis Abo Offanengo 3-1

Csv Ostiano – Lilliput Settimo Torinese 3-2

Florens Vigevano – Volley 2001 Garlasco 3-0

Capo d’Orso Palau – Scuola del volley Varese 3-0

Acciaitubi Picco Lecco – Pneumax Lurano 3-0

La classifica di B1

Florens Vigevano, Don Colleoni Trescore, Picco Lecco e Futura Volley 9; Abo Offanengo 6; Csv Ostiano 5; Lilliput Settimo Torinese 4; Tecnoteam Albesevolley, Capo d’Orso Palau, Arredo Frigo Acqui Terme e Parella Torino 3; Volley Garlasco, Pneumax Lurano e Scuola del volley Varese 0.

