Albese Volley stasera il raduno della serie B femminile.

Albese Volley squadra rinnovata inizia a lavorare con il confermato staff di coach Mucciolo

Mancano poche ore al semaforo verde in casa dell’Albese Volley. Stasera alle ore 17.30 infatti si raduna la nuova squadra targata Tecnoteam Albesevolley che inizierà a preparare la stagione 2019/20 in serie B1 femminile. Oggi quindi primo saluto alle otto nuove giocatrici e alle quattro riconfermate che, dopo le foto di rito, cominceranno la preparazione estiva che le porterà direttamente al via del campionato il prossimo 19 ottobre. La squadra si raduna alla palestra Pedretti di Albese alla presenza del presidente Graziano Crimella, a tutti i dirigenti e ai tifosi. Poi spazio a coach Mucciolo ed i suoi assistenti Biffi e Cuda oltre al preparatore Giuliano Botta che inizieranno a lavorare con la squadra. Colore e sponsor sono ancora da definire: saranno svelate nella serata di presentazione della squadra a settembre come da tradizione.

LE RAGAZZE CONVOCATE ED I NUMERI DI MAGLIE

1 – Sonia Galazzo

3 – Valentina Facco

6 – Angela Gabbiadini

7 – Giorgia Besana

9 – Alice Bocchino

10 – Carlotta Zanotto

11 – Beatrice Badini

13 – Fabiola Facchinetti

14 – Elena Rolando

15 – Ylenia Migliorin

16 – Samantha Amicone

17 Carlotta Lodigiani

