Albese Volley risultato della Prima Divisone femminile

Albese volley le arancioni si artendono al Volley Longone per 2-3

Sconfitta casalinga per la Prima Divisione dell’Albese Volley. L’ultimo turno del campionato ha visto le orange arrendersi al tie break tra le mura amiche al Volley Longone per 2-3. Dopo aver vinto il primo set le arancioni di casa sono state impattate perdendo il secondo e poi sorpassate arrendendosi male anche nel terzo. Locali che però reagiscono vincendo il quarto set e rimandando l’esito finale al tie brak che ha sorriso però alle ospiti. Prossima gara per il CS Alba, è un recupero, inprogramma già stasera lunedì 25 in casa della Cdg Erba.

Il tabellino di Cs Alba – Volley Longone 2-3

Parziali 25-17, 24-26, 16-25, 25-22, 8-15

