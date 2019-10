Albese Volley buone nuove dal settore femminile.

Albese Volley colpo esterno anche per le Under16 al debutto

Mentre in casa dell’Albese Volley è iniziato il conto alla rovescia verso il debutto della Tecnoteam nel campionato di serie B1 femminile, c’è chi ha già esordito e festeggiato la prima vittoria stagionale. Si tratta delle squadre arancioni di Prima Divisione e delle under16 entrambe a segno alla prima uscita.

Prima Divisione: ottimo esordio a Portichetto

Ottimo debutto per le ragazze della Prima Divisione del Cs Albesevolley che nella prima gara di campionato hanno sbancato il campo del Portichetto vincendo per 3-0. Bella prestazione del gruppo dopo un avvio un pò contratto. Le arancioni torneranno in campo venerdì prossimo contro il Carimate (ore 21) presso il palazzetto di Merone, campo di casa.

Il tabellino di DORIA PORTICHETTO – CS ALBA ALBESEVOLLEY 0-3

PARZIALI 19-25; 17-25: 18-25

Under16: subito un bel colpo esterno

Pronti via e subito le ragazze Under16 del C S Alba hanno piazzato il colpo esterno sul campo della Kaire Sport. Un succeso meritato a conclusione di tre set sempre in controllo. Le under16 arancioni torneranno in campo per il 2° turno domenica in casa contro il Doria Portichetto.

Il tabellino di Kaire sport-Cs Alba 0-3

Parziali 12-25; 13-25; 17-25

