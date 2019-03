Albese Volley buon test verso il campionato.

Albese Volley è tornata in campo anche Valentina Torrese

Buon test amichevole per l’Albese Volley in vista della ripresa in campionato di B1 femminile. Dopo il successo con Lurano la Tecnoteam in preparazione della prossima sfida casalinga di sabato sera contro la Lilliput Settimo Torinese (ore 21) ha giocato un’ amichevole al palazzetto di Gorla (Varese) contro la formazione locale che milita in serie B2. Un buon allenamento congiunto tra le due formazioni che è servito anche per riveder in campo il libero Valentina Torrese. Dire che potrà giocare sabato contro la Lilliput di Settimo è ancora prematuro, ma indubbiamente un ottimo segnale per tutto l’ambiente Tecnoteam. L’amichevole è finita in parità: 2-2 con questi i parziali dei set giocati: 21-25 per Albese, 25-20 per Gorla, 20-25 per Albese, 25-23 per Gorla

Oggi e venerdì allenamenti alla palestra Pedretti, sabato in campo alle ore 21.

Programma del 22° turno di serie B1

Sabato 30 marzo ore 21 Volley Parella Torino – Florens Vigevano; Tecnoteam Albesevolley – Lilliput Settimo Torinese; Don Colleoni Trescore – Acciaitubi Picco Lecco; Futura Volley – Capo d’Orso Palau; Arredo Frigo – Csv Ostiano; Domenica 31 Volley 2001 Garlasco – Pneumax Lurano, Offanengo – Scuola del Volley Varese.

LA CLASSIFICA

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 57; Acciaitubi Picco Lecco 52; Florens Vigevano 46;

Don Colleoni Trescore 44; Abo Offanengo 43; Csv Ostiano 38; Tecnoteam Albese, Lilliput Settimo Torinese 36; Arredo Frigo Acqui Terme 25; Palau Capo d’Orso 23;

Volley Parella Torino 17; Volley 2001 Garlasco 11; Pneumax Lurano 9; Volley Varese 4.

