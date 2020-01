Albese Volley verso la ripresa del campionato di B1 femminile.

Albese Volley sabato 11 la capolista brianzola sarà di scena a Cremona

In vista della ripresa del campionato di B1 femminile l’Albese Volley ha iniziato l’anno nuovo giocando un buon test amichevole sul campo di Offanengo. Un’utile sgambata per la Tecnoteam che si è imposta per 3-2 finendo in gloria l’allenamento congiunto del PalaCoim al tie break, vinto 12-15 da Albese. Sabato 11 sarà di nuovo campionato con la trasferta a Cremona (ore 20.30).

Il tabellino di CHROMAVIS ABO-TECNOTEAM ALBESE 2-3

(23-25, 19-25, 25-23, 25-19, 12-15)

CHROMAVIS ABO: Guasti 10, Rettani 5, Stroppa 11, Porzio 1, Cheli 12, Nicolini 4, Giampietri (L), Cortelazzo 11, Padula 8, Marchesi 2, Riccardi (L), Cicoria , Rossi 1. All.: Guadalupi

TECNOTEAM ALBESE: Galazzo 6, Zanotto 16, Badini 9, Facco 11, Gabbiadini 7, Facchinetti 12, Rolando (L), Bocchino 6, Amicone (L), Migliorin 1, Besana 2, Lodigiani. All.: Mucciolo

Programma del 11° turno serie B1

Si ripartirà l’11 gennaio con Aqui Terme-Parella, Esperia Cremona-Tecnoteam (ore 20.30), Costa Volpino-Florens, Lilliput-Palau, Lecco-Trecate, Alsenese-Trescore. Riposa Biella.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco, Tecnoteam Volley 23; Lilliput Settimo Torinese 17; Cbl Costa Volpino 15; Don Colleoni Trescore, Us Esperia Cremona 14; Arredo Frigo Acqui Terme, Florens Vigevano, Conad Alsenese 13; Biella, Capo d’Orso Palau 12; Trecate 11; Volley Parella Torino 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU