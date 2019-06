Albese volley la nuova squadra di B1 femminile in costrizione.

Sono ore di costruzione in casa dell’Albese Volley. La nuova squadra della Tecnoteam che prenderà parte al prossimo campionato di serie B1 femminile sta nascendo sotto la regia del presidente Graziano Crimella assieme al Ds Mozzanica, al Team Manager Landoni e ovviamente a coach Mucciolo. Dopo aver annunciato il primo colpo di mercato, la forte ed esperta Fabiola Facchinetti, il club brianzolo ha ufficializzato quattro conferme importanti. Si tratta di Galazzo (palleggio), Facco (opposto), Migliorin (banda) ed Amicone (libero) sono le certezze in mano ancora al confermatissimo coach Cristiano Mucciolo. Tutte e quattro hanno avuto modo di mettersi in evidenza nell’ultimo torneo con la maglia albesina. Chi giocando molto (come Galazzo e Facco, ma pure Migliorin) e chi come Samantha Amicone, è cresciuta ed ha imparato tanto dalle compagne. Nelle prossime ore sono attese altre news dal fronte mercato.

Una bella festa in pizzeria era il modo migliore per chiudere una grande stagione sportiva e festeggiare il secondo posto nel campionato Under 13 coppa. E così hanno fatto le baby U13 del CS Alba che si sono ritrovate con coach Martina Losa, il presidente Graziano Crimella, la vice-presidente Maurizia Riva, Francesca ed anche il coach della B1 Cristiano Mucciolo che le ha seguite nel finale di campionato dando loro utili e preziosi suggerimenti per la crescita nel mondo del volley. Ora le meritate vacanze per poi tonare in campo per preparare la prossima stagione.

