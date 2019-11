Albese Volley risultati dalle minors arancioni.

Albese Volley brusca frenata anche per le Under18

Mentre la prima squadra di serie B1 dell’Albese Volley vola, le altre formazioni arancioni frenano. Cadono infatti sia la Prima Divisione che l’Under18

Prima Divisione: primo stop a Montesolaro

Prima sconfitta stagionale per la squadra arancione di Prima Divisione che è stata sconfitta per 3-1 a Montesolaro. Dopo aver perso i primi due set il team orange ha vinto il terzo ma non è riuscito a riaprire la gara perdendo nella quarta partita. Prossima gara per le orange già venerdì 8 novembre a Merone contro l’Intercomunale

Il tabellino di Gs Montesolaro- Cs Alba 3-1

parziali 25-20, 25-19, 14-25, 25-17

UNDER 18: che scivolone casalingo con Brenna

Sconfitta netta per le Under 18 orange battute in casa, contro il Briacom Brenna per 3-0. Ora occorre subito una reazione di squadra, prossima partita domenica 10 in casa contro Mariano.

Il tabellino di CS Alba-Briacom Brenna 3-0

(parziali set 20-25 14-25 13-25)



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU