Albese Volley dopo il 2° turno di B1 femminile.

Albese Volley successo casalingo per 3-1 contro Acqui Terme

Dopo il ko all’esordio in quel di Busto, l’Albese Volley rialza la testa e trova la prima vittoria stagionale tra le mura amiche sconfiggendo per 3-1 l’Acqui Terme. Una vittoria arrivata dopo due ore di partita iniziata bene dalla Tecnoteam avanti nel primo set poi raggiunta nel secondo e chiusa con una progressione vincente dal team di coach Cristiano Mucciolo soddisfatto a fine gara “Anche se ci sono ancora cose ed automatismi da migliorare“. La Tecnoteam tornerà in campo sabato 27 ospite della capolista Don Colleoni Trescore.

Tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY

– ARREDO FRIGO ACQUI TERME 3-1

Parziali set 25-22, 24-26; 25-18; 25-22

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 3, Facco 10, Citterio, Migliorin 15, Aliberti 14, Piazza 4, Torrese libero, Teli 11, Santamaria 2, Laffranchi 2, Bonelli ne, Amicone ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

ARREDO FRIGO ACQUI TERME: Cattozzo 1, Martini 19, Mirabelli A. 8, Cicogna 13, Rivetti 6, Mirabelli F. 7, Ferrara libero, Oddone, Sassi ne, Sergiampietri, Pricop 3. Coach Marenco, vice Volpara.

Arbitri: Campanile di Sesto San Giovanni e Pastore di Induno Olona.

Risultati del 2° turno

Volley Ostiano – Capo d’Orso Palau 3-0

Chromavis Abo Offanengo – Volley Parella Torino 3-0

Lilliput Settimo Torinese – Florens Vigevano 1-.3

Tecnoteam Albesevolley – Arredo Frigo Acqui Terme 3-1

Pneumax Lurano – Futura volley Giovani Busto 0-3

Volley 2001 Garlasco – Don Colleoni Trescore 0-3

Scuola del volley Varese – Acciaitubi Picco Lecco 0-3

Classifica B1

Chromavis Abo Offanengo, Acciaitubi Picco Lecco, Futura Volley Giovani Busto , Don Colleoni Trescore e Florens Vigevano 6; Volley Ostiano, Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo Torinese, Parella Torino 3; Capo d’Orso Palau, Arredo Frigo Acqui Terme, Volley 2001 Garlasco, Scuola del Volley Varese e Pneumax Lurano punti 0.

Programma del 3° turno

Sabato 27 ottobre ore 21: Parella Torino-Arredo Frigo Acqui Terme , Volley Ostiano-Lilliput Settimo Torinese, Futura Volley Giovani Busto-Chromavis Abo Offanengo , Don Colleoni Trescore-Albese, Florens Vigevano-Garlasco, Capo d’Orso Palau-Volley Varese, Picco Lecco-Pneumax Lurano.

