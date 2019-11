Albese Volley dopo il 4° turno di sere B1 femminile.

Albese Volley la Florens Vigevano doma il team di coach Mucciolo per 3-0

Primo stop stagionale per l’Albese Volley che nel 4° turno d’andata del campionato di serie B1 femminile è stata battuta sul campo della Florens Vigevano per 3-0. Una serata storta per la squadra di coach Cristiano Mucciolo che come ha detto lo stesso tecnico: “Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita ma ora pensiamo alla prossima”. Sabato 16 novembre alle ore 17 infatti la Tecnoteam tornerà tra le mura amiche per ospitare la Igor Volley Trecate.

Il tabellino di FLORENS RE MARCELLO VIGEVANO -TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 3-0

Parziali 25-19; 25-23; 25-22

FLORENS RE MARCELLO VIGEVANO: Gullì 2, Mo 13, Rossini 10, Kotlar 7, Cornelli 14, Monforte 6, Giacomel Libero, Nardelli ne, Toso ne, Armondi ne, Colombo Libero 2. Coach Colombo, vice Ricci

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 1, Facco 3, Gabbiadini 9, Zanotto 14, Badini 8, Facchinetti 9, Rolando Libero, Migliorin 2, Amicone, Besana ne, Bocchino ne, Lodigiani ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

I risultai del 4° turno sere B1 donne

Florens Vigevano – Tecnoteam Albesevolley 3-0; Don Colleoni Trescore – Volley Parella Torino 3-0; Capo d’Orso Palau – Cbl Costa Volpino 2-3; Lilliput Settimo Torinese – Arredo Frigo Acqui Terme 3-2; Picco Lecco – Us Esperia Cremona 3-1; Conad Alsenese – Prochimica Virtus Biella 3-1. Riposo: Igor Trecate Volley.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco e Lilliput Settimo Torinese 9 punti; Tecnoteam Albesevolley e Cbl Costa Volpino 8; Don Colleoni Trescore, Esperia Cremona e Florens Vigevano 6; Prochimica Biella ed Arredo Frigo Acqui Terme 5; Capo d’Orso Palau 4; Igor Volley Trecate e Conad Alsenese 3; Volley Parella Torino 0.

Programma del 5° turno sere B1

Sabato 16 novembre: Tecnoteam Albesevolley – Igor Volley Trecate ore 17; Volley Parella Torino – Capo d’Orso Palau; Arredo Frigo Acqui Terme – Don Colleoni Trescore Balneario; Cbl Costa Volpino – Lilliput Settimo Torinese; ProChimica Virtus Biella – Picco Lecco Acciaitubi; Us Esperia Cremona – Conad Alsenese. Riposa Florens Vigevano.

