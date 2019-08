Albese Volley ieri il raduno della prima squadra di B1 femminile.

Albese Volley il rinnovato team di coach Cristiano Mucciolo è già al lavoro

L’Albese Volley 2019/20 è ufficialmente partita. Tra sorrisi e volti abbronzati ieri nel tardo pomeriggio si è radunata la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo per iniziare a preparare il nuovo campionato di serie B1 femminile. A dare il benvenuto a questo primo giorno di lavoro come tradizione il presidente Graziano Crimella con tutta la dirigenza ma anche i tifosi che hanno voluto salutare la rinnovata squadra affidata al confermato coach Mucciolo con gli assistenti Biffi e Cuda oltre al preparatore Botta. Unica assente Beatrice Badini che non ha fatto in tempo a rientrare dagli Usa ma si unirà nelle prossime ore al gruppo. Presenti le confermate Sonia Galazzo, Valentina Facco, Samantha Amicone ed Ylenia Migliorin oltre alle nuove Carlotta Lodigiani, Carlotta Zanotto, Alice Bocchino, Giorgia Besana, Angela Gabbiadini, Fabiola Facchinetti ed Elena Rolando. Intenso il programma di lavoro: atletica al mattino, tecnica al pomeriggio. Doppia seduta per l’intera settimana per trovare subito forma e confidenza con il pallone ma è già stato organizzato il calendario delle amichevoli pre-campionato: prima uscita a Busto Arsizio il 7 settembre contro la neopromossa Futura, martedì 10 allenamento congiunto ad Albese con la Picco Lecco. Poi altri test di avvicinamento al debutto in B1 tra la metà di settembre ed i primi di ottobre. Campionato al via il 19 ottobre con la gara in casa contro la Conad Alsanese.

LA TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 2019/2020

Sonia Galazzo e Giorgia Besana (palleggiatrici)

Valentina Facco (opposto)

Angela Gabbiadini, Carlotta Zanotto ed Alice Bocchino (schiacciatrici)

Ylenia Migliorin (schiacciatrice/opposto)

Beatrice Badini, Fabiola Facchinetti e Carlotta Lodigiani (centrai)

Elena Rolando e Samantha Amicone (libero)

Allenatore Cristiano Mucciolo

Assistenti: Davide Biffi (vice), Gianluca Cuda (scout)

Ds Gabriele Mozzanica

Team Manager Veronica Landoni

Fisioterapiste: Martina Crimella e Claudia Castelli

Preparatore atletico: Giuliano Botta

