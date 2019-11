Albese Volley bene la Prima Divisione femminile.

Albese Volley le orange tornano in campo in anticipo

Pronto riscatto della squadra di Prima Divisione della società di Albese. Dopo il passo falso di una settimana fa le orange del Cs Alba sul capo di casa della palestra di Merone hanno battuto nettamente per 3-0 l’Intercomunale Uggiatese. Le arancioni del CA Alba torneranno in capo già mercoledì 13 in casa, presso la Palestra Pedretti, nell’anticipo dì campionato contro la Comense.

Il tabellino di Cs Alba – Intercomunale Uggiatese 3-0

parziali 25-12, 25-18, 25-12

