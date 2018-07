Albese Volley definito il girone A di serie B1 donne

Albese Volley a breve sarà stilato il calendario del campionato 2018/19

La Federazione Volley ha resi noti i quattro gironi di serie B1 femminile 2018/19 e ha inserito l’Albese Volley nel girone A. Aspettando di conoscere il calendario ufficiale della prossima stagione, la Tecnoteam sa già di dover affrontare tre nuovi derby lombardi contro le tre formazioni neopromosse la Futura Volley giovani di Busto Arsizio, la Tempocasa Varese e la Picco Lecco. Le altre avversarie sono tradizionali già affrontate nelle passate stagiono ad eccezione della novità di Ostiano Cremona mentre in Sardegna quest’anno la squadra del presidente Graziano Crimella volerà una sola volta contro il Palau. In attesa della pubblicazione del calendario 2018/19 di serie B1 femminile e del raduno ufficiale della Tecnoteam fissato per mercoledì 22 agosto coach Cristiano Mucciolo ha già stabilito le prime due amichevoli precampionato: debutto stagionale sabato 8 settembre a Trescore Balneario, a cui seguirà la seconda uscita, la prima ufficiale in casa ad Albese domenica 16 settembre contro la formazione torinese del Parella Volley. Ecco il dettaglio avversarie dell’Albese Volley nella stagione 2018/19.

Il Girone A di B1 donne 2018/19

Tecnoteam AlbeseVolley

Arredo Frigo Acqui Terme

Lilliput Settimo Torinese

Volley Parella Torino

Pallavolo Don Colleoni Trescore

Pneumax Lurano

Abo Offanengo

Csv Ostiano

Florens Re Marcello Vigevano

Volley 2001 Garlasco

Futura giovani Busto Arsizio

Sdv Tempocasa Varese

Acciaitubi Picco Lecco

Capo d’Orso Palau

