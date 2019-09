Albese Volley continua la preparazione pre campionato.

Albese Volley in vista nuova amichevole con la Picco Lecco

Dopo il mini ritiro del fine settimana scorsa e il test positivo con Cabiate, torna in campo l’Albese Volley per continuare la sua preparazione precampionato che scatterà ricordiamo il 19 ottobre. Una settimana importante questa perchè oltre a portare ad un nuovo allenamento congiunto contro la Picco Lecco segnerà anche uno dei momenti da sempre molto attesi dai dirigenti e tifosi dell’Albese: la presentazione ufficiale di tutte le formazioni a stampa ed autorità. Quest’anno il presidente Graziano Crimella ha scelto una sede davvero suggestiva dove svelare la sua “creatura” e tutta la famiglia del Cs Alba. Sabato 21 settembre sarà infatti la terra rossa del Tennis Como il teatro della passerella del club di Albese. La manifestazione, con la sfilata di tutte le giocatrici dal minivolley alla serie B1, inizierà alle ore 18,45. Invitati oltre agli sponsor anche le autorità del Comune di Como con l’assessore allo sport Marco Galli, sempre vicino al club e già presente al saluto inaugurale della passata stagione.

Il precampionato continua

Come detto i testa precampionato della Tecnoteam continua a Lecco il 21 settembre, mentre non si giocherà l’amichevole contro il Club Italia del 29 come inizialmente previsto. Si continuerà il 5 ottobre con un triangolare alla palestra Pedretti con Vigevano ed ancora Cabiate, poi il giorno 11 in campo ancora a Vigevano. Dal 19 sarà campionato.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU