Albese Volley dopo il 6° turno B1 femminile.

Albese Volley Tecnoteam battuta da Lecco 1-3

Non è bastata a una buona prova di squadra e tre set giocati alla pari all’Albese Volley per portarsi a casa il colpo grosso nel derby di B1 femminile. La Picco Lecco infatti sabato sera ha violato la palestra Pedretti battendo la Tecnoteam per 1-3 ma ha dovuto sudare e non poco. Davanti a un grande pubblico di casa la squadra di coach Cristano Mucciolo ha resistito nel primo set perdendo involata ma poi ha pareggiato i conti vincendo il secondo e riaprendo di fatto la sfida. Grande equilibrio anche nella terza partita che le ospiti hanno vinto sotto la regia di Stomeo che ha fatto la differenza anche nell’ultimo e decisivo set. Picco che ha finito in gloria mentre la Tecnoteam ha visto sfumare la possibilità di mettere a segno un altro colpo come quello contro Vigevano. Albese tornerà in campo sabato prossimo ospite dell’Ostiano.

Il Tabellino di Tecnoteam Albese- Picco Lecco 1-3

Parziali 23-25; 25-18; 19-25; 14-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 2, Facco 16, Teli 8, Migliorin 4, Piazza 3, Aliberti 11, Torrese Libero, Citterio 7, Bonelli 5, Santamaria 1,Laffranchi ne, Amicone ne. Coach Mucciolom vice Biffi.

ACCIAITUBI PICCO LECCO: Stomeo 8, Santini 10, Ferrario 14, Martinelli 14, Lancini 13, Badini 9, Garzonio LIbero, Rusconi, Maninetti ne, Sironi ne, Ramini ne, Dell’Orto Libero 2. Coach Milano, vice Ficarra.

Risultati del 6° turno

Futura Volley-Trescore 3-1, Acqui Terme-Florens Vigevano 1-3, Albese-Lecco 1-3, Lurano-Palau 1-3, Parella Torino-Volley Varese 3-0, Garlasco-Ostiano 2-3, Offanengo-Lilliput 3-0.

Classifica

Futura Busto 18; Picco Lecco 17; Trescore, Florens Vigevano 15; Ostiano 13; Offanengo, Lilliput 10; Tecnoteam Albese 9; Capo d’Orso Palu, Parella Torino 6; Garlasco 4; Acqui Terme 3; Lurano, Varese 0.

Prossimo turno 7° andata

Sabato 24 novembre ore 20.45: Ostiano-Albese, Trescore-Offanengo, Vigevano-Futura, Lecco-Acqui Terme, Palau-Parella Torino, Volley Varese-Lurano, Lilliput-Garlasco.

