Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley doppio stop per le Under14

Come la prima squadra ko in serie B1, anche il settore giovanile del’Albese Volley deve incassare tre sconfitte nel fine settimana, due con le squadre Under 14 e una con le Under 18.

UNDER 14: brusco doppio stop

Niente da fare per le baby Under14 del CS Alba che devono arrendersi a Binago per 3-0 e poi in casa con ColVerde per 2-3. Prossima gara per le U14 già domenica 17 novembre in casa contro Mozzatese.

Il tabellino di Pol Binago – Cs Alba 3-0

parziali 25-10, 25-18, 27-25)

Il tabellino di Cs Alba – Pol Colverde 2-3

Parziali 20-25, 25-19, 21-25, 25-17, 13-15

UNDER 18: ko casalingo con Mariano

Brutta prestazione e brutta sconfitta per la orange U18 del Cs Alba battute in casa nettamente dal marno con un secco 0-3. Prossima gara martedì 19 in casa del Montesolaro per cercare il pronto riscatto.

Il tabellino di Cs Alba – Union volley Mariano 0-3

Parziali 15-25, 14-25, 16-25.

