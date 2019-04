Albese Volley buone notizie dal settore giovanile femminile.

Albese Volley bella festa per il minivolley

Questa settimana le buone notizie per l’Albese Volley arrivano dal suo settore giovanile femminile. Prezioso successo esterno per la squadra Under16 a Portichetto e bella festa per il minivolley a Figino.

UNDER 16: a Portichetto colpo corsaro al tie break

Successo sofferto ma prezioso per la squadra Under16 del CS Alba a Portichetto. Dopo avere vinto il primo set, le arancioni si sono fatte impattare e poi sorpassare perdendo le successive due gare. Riscatto nel quarto set e vittoria sudata al termine del tie break per 11-15. Le under16 orange torneranno in campo già domenica 7 aprile in casa contro la Junior Fino Mornasco.

Il tabellino di Doria Portichetto -Cs alba 2-3

Parziali set 26-28 25-21 25-23 17-25 11-15

Bella festa Minivolley a Figino

Vetrina importante e divertente per il minivolley del CS Alba. Le baby campioncine del club di Albese hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla società Figino. Presenti le squadre di Figino, Cs Alba, Carimate, Arosio, Cabiate, Mozzate e Longone. La CS Alba è scesa in campo con due squadre, una green ed una red che hanno dato vita a una giornata davvero divertente.

