Albese Volley dopo il 6° turno di serie B1

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo tornerà in campo sabato 30 in casa contro Palau

Weekend di riposo per l’Albese Volley che ha fatto da spettatrice interessata alle gare del 6° turno di serie B1 che si completerà domani sera con il recupero Picco Lecco-Acqui Terme. Tecnoteam invece che tornerà in campo sabato 30 novembre quando in casa alle ore 18.30 sfiderà il Capo d’Orso Palau.

I risultati del weekend per il 6° turno

Igor Volley Trecate – Volley Parella Torino 3-0; Don Colleoni Trescore – Cbl Costa Volpino 3-1; Florens Vigevano – Conad Alsenese 3-2; Lilliput Settimo – Pro Chimica Bilella 3-0; Capo d’Orso Palau – Us Esperia Cremona 2-3. Acciaitubi Picco Lecco – Acqui Terme martedì 26 novembre.

Ha riposato Tecnoteam Albesevolley,

LA CLASSIFICA

Lilliput Settimo Torinese 12 punti; Tecnoteam Albese, Picco Lecco e Cbl Costa Volpino 11; Us Esperia Cremona 10; Don Colleoni Trescore Balneario 9; Florens Vigevano, Capo d’Orso Palau ed Acqui Terme 8; Igor Trecate e ProChimica Biella 6; Conad Alsenese 5; Volley Parella Torino 0.

Programma del 7° turno

Sabato 30 novembre Tecnoteam Albesevolley – Capo d’Orso Palau (ore 16,30); Cbl Costa Volpino – Igor Trecate; Arredo Frigo Acqui Terme – Florens Vigevano; Conad Alsenese – Acciaitubi Picco Lecco; ProChimica Biella – Don Colleoni Trescore; Us Esperia – Lilliput Settimo. Riposa: Volley Parella Torino.

