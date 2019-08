Albese Volley continua la preparazione della serie B1 donne.

Albese Volley la prima amichevole prevista per sabato 7 settembre a Busto

Continua a ritmo serrato la prima settimana di lavoro dell’Albese Volley in vista della nuova stagione di serie B1 2019/20. Prime giornate intense, con doppia razione in palestra con il preparatore atletico Giuliano Botta. Buona le reazione di tutta la squadra che ora è al completo. Sì perchè già dal secondo giorno di preparazione le ragazze di coach Mucciolo e dei suoi assistenti Cuda e Biffi hanno potuto dare il benvenuto a Beatrice Badini, giovane e talentuosa centrale di Busto Arsizio, ultimo anno alla Picco Lecco rientrata dagli Usa “Che bella accoglienza sono felice di essere qui e pronta per la nuova stagione” queste le prime parole di un’entusiasta Badini. Ricordiamo che il primo testa amichevole è previsto per sabato 7 settembre a Busto Arsizio.

Il precampionato dell’Albese

Le gare previste sono con avversarie di pari grado, ma anche di categoria superiore come, ad esempio, la prima uscita del 7 settembre a Busto: test contro la neo-promossa in A2 Futura Giovani. Martedì 10 settembre sarà la volta di un “pre-derby” (che poi si ripeterà in campionato) contro la Picco Lecco: allenamento ad Albese in serata. Domenica 15, sempre ad Albese, il confronto contro la Pallavolo Cabiate (serie C). E poi, in rapida sequenza, sabato 21 settembre allenamento a Lecco, domenica 29 con il Club Italia a Milano, sabato 5 ottobre triangolare (alla palestra Pedretti) con Cabiate e Vigevano (stesso girone nostro) per concludere i test pre-campionato a Vigevano venerdì 11 ottobre. Sabato 19 il via del campionato in casa contro la Conad Alsenese,

