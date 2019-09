Albese Volley seconda uscita prestagionale per la B1.

Albese Volley ieri buon 2-2 contro la Picco Lecco

Seconda uscita prestagionale per l’Albese Volley in preparazione del campionato di serie B1 femminile 2019/20. Ieri sera a Merone la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo ha affrontato la Picco Lecco che ritroverà nel suo stesso girone di campionato. L’allenamento congiunto è finito in parità sul 2-2 dopo quattro set abbastanza equilibrati. Partenza forte delle lecchesi, poi due frazioni per le comasche. Ultimo ancora vinto dalla Picco. Tanti segnali positivi per la squadra di coach Cristiano Mucciolo che ha tenuto a riposo precauzionale Fabiola Facchinetti rimasta in panchina senza forzare dopo un piccolo affaticamento muscolare. Per lei, al posto dell’allenamento, le cure della fisioterapista Martina Crimella. La Tecnoteam archivia così anche il secondo test dopo quello a Busto, contro la Futura. Per Albese ora ancora qualche giorno di preparazione e poi domenica pomeriggio – dalle ore 16 alla palestra Pedretti – altro test allenamento contro la formazione di Cabiate. Test che chiuderà anche i due giorni di miniritiro che coach Mucciolo ha voluto per cementare ulteriormente il gruppo

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – PICCO LECCO 2-2

Parziali 16-25; 25-21; 25-18; 16-25

