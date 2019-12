Albese Volley verso il 7° turno di campionato B1 femminile

Albese Volley utile testa verso la sfida di sabato 7 contro la Parella Torino

L’Albese Volley si sta preparando alla delicata sfida di campionato d B1 in programma sabato 7 in casa contro la Parella Torino e per questo ieri sera ha svolto un utile amichevole al centro Pavesi di Milano contro il Club Italia Milano. Un test probante voluto da coach Cristiano Mucciolo per provare le sue ragazze – anche chi finora ha giocato di meno – contro un avversario di indubbio valore. Per la cronaca la sfida è finita 3-2 per la Tecnoteam Volley ed il responso del campo è stato più che incoraggiante. Un utile allenamento per Facchinetti e compagne che hanno lottato fino all’ultimo pallone del quinto set (vinto 16-14) per mettere a frutto questo test di preparazione al prossimo impegno di campionato, quello casalingo di sabato sera ad Albese contro il Volley Parella Torino.

Il tabellino di CLUB ITALIA MILANO -TECNOTEAM VOLLEY 2-3

PARZIALI 25-19; 21-25; 22-25; 25-19; 14-16

TECNOTEAM VOLLEY: Galazzo 4, Facco 7, Bocchino 9, Zanotto 12, Facchinetti 3, Badini 15, Rolando Libero, Besana 1, Migliorin 8, Amicone, Lodigiani 5, Gabbiadini ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

Prossimo turno di campionato (SABATO 7 DICEMBRE)

Tecnoteam Volley – Volley Parella Torino (ore 21); Igor Trecate – Arredo Frigo Acqui Terme; Florens Vigevano – Esperia Cremona; Don Colleoni Trescore – Acciaitubi PIcco Lecco; Lilliput Settimo TOrinese – Conad Alsenese; Capo d’Orso Palau – ProChimica Virtus Biella.

LA CLASSIFICA di B1

Acciaitubi Picco Lecco punti 17; Tecnoteam Volley e Lilliput Settimo 14; Cbl Costa Volpino 12; Us Espoeria Cremona, Don Colleoni Trescore ed Arredo Frigo Acqui Terme 11; Capo d’Orso Palau, Igor Volley Trecate e Florens Vigevano 8; ProChimica Virtus Biella 7; Conad Alsenese 6; Volley Parella Torino 0.

