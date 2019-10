Albese Volley, ultimo testa precampionato di B1 femminile.

Sabato scatta il campionato in casa contro la Conad Alsenese

A una settimana dal debutto nel campionato di B1 femminile buoni segnali per l’Albese Volley che sabato scorso ha giocato l’ultimo test amichevole a Vigevano. Contro la Florens Marcello la gara è finita 2-2 per la soddisfazione del presidente Graziano Crimella, al seguito della squadra: ”Direi nel complesso abbiamo fatto abbastanza bene come prova collettiva. Sicuramente meglio rispetto a settimana scorsa in casa”.

Ora dopo questo test, la Tecnoteam si deve concentrare solo sulla nuova stagione di B1 che prende il via proprio sabato prossimo: appuntamento alle ore 21 al PalaPedretti quando andrà in scena la prima uscita ufficiale che vale due punti contro la neopromossa Conad Alsenese di Piacenza.

Tabellino di FLORENS RE VIGEVANO – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 2-2

PARZIALI 21-25; 25-22; 25-23; 19-25

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 9, Facco 8, Gabbiadini 12, Zanotto 12, Badini 9, Facchinetti 11, Rolando Libero, Bocchino 1, Migliorin 5, Amicone 1, Besana, Lodigiani. Coach Mucciolo, vice Biffi

Queste la gare del 1° turno di campionato

Sabato 19 Ottobre prima giornata

Tecnoteam Albese – Conad Alsenese ore 21

Arredo Frigo Acqui Terme – Esperia Cremona

Igor Volley Trecate – Capo d’Orso Palau

Cbl Costa Volpino – Prochimica Biella

Florens Re Vigevano – Lilliput Settimo Torinese

Volley Parella Torino – Acciaitubi Picco Lecco

Riposa: Don Colleoni Trescore Balneario

Quest’anno nel girone A della B1 c’è una formazione in meno, da qui il turno di riposo di ogni formazione.

