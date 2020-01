Albese Volley dopo l’11° turno di B1 femminile.

Albese Volley il team di coach Cristiano Mucciolo battuto 3-1 dall’Esperia

Il ritorno in campo nel 2020 non è stato fortunato per l’Albese Volley che nell’11° turno di serie B1 femminile ha perso partita e primato. A Cremona infatti la Tecnoteam è stata sconfitta per 3-1 dall’Esperia venendo così sorpassata in vetta dalla Picco Lecco. Coach Cristiano Mucciolo ha parlato di incidente di percorso ma è chiaro che l’Albese dovrà subito ripartire sabato prossimo quando ospiterà l’Arredo Frigo Acqui Terme.

Il tabellino di

ESPERIA CREMONA – TECNOTEAM VOLLEY 3-1

PARZIALI 25-11; 25-14; 14-25; 25-17

ESPERIA CREMONA: Arcuri 3, Brandini 10, Lodi 13,Decordi 19, Pionelli 15, Rivoltella 8, Zampedri Libero, Bassi, Gandolfi ne, Zagni ne, Zonta ne, Melgari ne, Raccagni ne. Coach Magri, vice Denti.

TECNOTEAM VOLLEY: Galazzo 1, Facco, Gabbiadini 14, Zanotto 7, Badini 10, Facchinetti 7, Rolando Libero, Migliorin 3, Amicone, Bocchino 4. Besana ne, Lodigiani ne. Coach Mucciolo, vice Biffi

Programma del 11° turno serie B1

Sabato 11 gennaio AquiTerme-Parella 3-1, Esperia Cremona-Tecnoteam 3-1, Costa Volpino-Florens, Lilliput-Palau 3-0, Lecco-Trecate 3-1, Alsenese-Trescore 3-0. Riposa Virtus Biella.

LA CLASSIFICA

Acciaitubi Picco Lecco 26 punti; Tecnoteram Volley 23; Lilliput 20; Cbl Costa Volpino 18; Esperia Cremona 17; Conad Alsenese ed Arredo Frigo Acqui Terme 16; Don Colleoni Trescore 14; Florens Vigevano 13; ProChimica Biella e Capo d’Orso Palau 12; Igor Trecate Volley 11; Volley Parella Torino 0.

Programma del 12° turno

Sabato 18 gennaio Tecnoteam Volley – Arredo Frigo Acqui Terme; Cbl Costa Volpino – Esperia Cremona; Florens Vigevano – Don Colleoni Trescore; Volley Parella – ProChimica Biella; Capo d’Orso – Acciatubi Picco Lecco; Igor Trecate Volley – Lilliput Settimo Torinese.

