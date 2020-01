Albese Volley chiuso il girone d’andata di serie B1 donne

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo si è imposta con un netto 0-3

Finisce in gloria per l’Albese Volley il girone di andata del campionato di volley femminile di B1. La Tecnoteam infatti ha giocato un’ottima gara e vinto a Biella con un secco 3-0 confermandosi seconda forza alle spalle della Picco Lecco campione d’Inverno. Settimana prossima sosta del campionato per le finali di Coppa Italia. Ripresa sabato 8 febbraio con la Tecnoteam di coach Mucciolo in trasferta ad Alseno (Piacenza) per iniziare il girone di ritorno.

Il tabellino di PROCHIMICA VIRTUS BIELLA- TECNOTEAM VOLLEY 0-3

parziali 23-25; 22-25: 18-25

PROCHIMICA VIRTUS BIELLA: Mariottini, El Hajjam 5, Fragonas 13, Diego 10, Fornara 7, Zecchini 3, Baratella Libero, Anello I.4, Anello L.2, Walther, Frascarolo ne, Bazzani ne, Venco, Mainini Libero2. Coach Venco, vice Rastello.

TECNOTEAM VOLLEY: Galazzo 2, Facco 11, Gabbiadini 4, Zanotto 17, Badini 8, Facchinetti 7, Rolando Libero, Amicone,Lodigiani ne, Migliorin ne, Besana ne, Bocchino ne. Coach Mucciolo, vice Biffi, assistente Cuda

Risultati del 13° turno andata

Sabato 25 gennaio: ProChimica Biella – Tecnoteam Volley 0-3; Arredo Frigo Acqui Terme – Cbl Costa Volpino 0-3; Us Esperia Cremona – Igor Volley Trecate 3-0; Don Colleoni Trescore – Capo d’Orso Palau 3-0; Picco Lecco – Florens Vigevano 3-2; Conad Alsenese – Volley Parella Torino 3-0. Riposa: Lilliput Settimo Torinese.

LA CLASSIFICA DOPO IL GIRONE DI ANDATA

Acciaitubi Picco Lecco 31; Tecnoteam volley 28, Esperia Cremona 23, Cbl Costa Volpino 21, Lilliput Settimo Torinese 20; Conad Alsenese 19, Don Colleoni Trescore 18, Arredo Frigo Acqui Terme e Florens Vigevano 17, ProChimica Virtus Biella 15, Trecate Volley 14, Capo d’Orso Palau 12, Parella Torino 0.

