Albese Volley dopo 12° turno andata serie B donne.

Albese Volley nuovo successo esterno per 3-0 a Torino

Continua la scalata dell’Albese Volley nel campionato di pallavolo femminile di serie B1. Il team di coach Cristiano Mucciolo, davanti a uno spettatore d’eccezione come il papà, sabato scorso ha vinto ancora in trasferta e ancora per 3-0 sul campo della Parella Torino salendo così al 5° posto solitario nel girone A. Tre punti pesanti e preziosi per la classifica e per il morale alla vigilia del delicato scontro diretto in programma sabato prossimo ad Albse contro l’Offanengo dietro di una sola lunghezza. Per quanto riguarda l’ultima gara, successo netto e meritato per la Tecnoteam che ha vinto d’autorità tutti e tre i set con Martina Piazza top-scorer (14 punti). Un successo corsaro che porta la firma anche di tutte le altre che coach Mucciolo ha mandato in campo.

Il tabellino di Parella Torino-Tecnoteam Albese Volley 0-3

Parziali 15-25; 20-25; 18-25

VOLLEY PARELLA TORINO: Olivero 2, Batte 7, Dall’Ara 1, Tourè 4, Cane 16, Meniconi 7, Colamartino Libero, Maiolo, Carrè, Fano S ne, Fano C ne, De Stefanis ne, Grassi ne.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 7, Facco 12, Piazza 14, Aliberti 8, Migliorin 10, Teli 3, Torrese Libero, Citterio 2, Bonelli, Laffranchi 1, Amicone ne, Santamaria ne. Coach Mucciolo, Vice Biffi

Risultati del 12° turno d’andata

Lecco-Lilliput 3-0, Futura-Varese 3-1, Parella-Albese 0-3, Trescore-Palau 3-0, Florens-Ostiano 3-0, Offanengo-Lurano 3-0, Acqui Terme-Garlasco 3-1.

Classifica serie B1

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 34; Acciaitubi Picco Lecco, Don Colleoni Trescore Balneario 29; Florens Vigevano 28; Tecnoteam Albesevolley 23; Offanengo 22; Lilliput Settimo, Csv Ostiano 20; Arredo Frigo Acqui Terme 16; Volley Parella Torino 10; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Scuola del Volley Varese, Pneumax Lurano 4.

Programma del 13° turno andata

Sabato 19 gennaio: Palau-Lecco, Lilliput-Acqui Terme, Tecnoteam-Offanengo (ore 21), Ostiano-Trescore, Lurano-Parella, Varese-Florens; domenica 20 Garlasco-Futura Busto.

