Albese Volley dopo il 9° turno serie B1 femminile.

Albese Volley sabato prossimo super sfida contro Lecco che vale il primato

Il 9° turno del campionato di serie B1 femminile conferma il buon momento dell’Albese Volley che mette a segno il colpo grosso a Costa Volpino per 3-0 e sale così a quota 20 punti in classifica. Le Tecnoteam resta seconda nel girone alle spalle della capolista Picco Lecco protagonista del superderby di sabato prossimo alla palestra Pedretti, in programma alle ore 21 che metterà in palio il primato. Il giorno dopo – domenica 22 – la festa di Natale in palestra con tutte le formazioni dell’Albese Volley.

Il tabellino di CBL COSTA VOLPINO-TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0-3

PARZIALI 19-25; 22-25; 31-33

CBL COSTA VOLPINO: Dell’Orto 1, Pedersoli 6, Garavaglia 5, Bertolini 8, Aliberti 10, De Stefani 15, Teli 8, Locatelli Libero, Bonomi, Gabrielli ne, Signorelli, Martino ne, Pezzoli ne, Pacchiarotti libero 2. Coach: Gandini, vice Ravelli.

TECNOTEAM VOLLEY: Galazzo 8, Facco 9, Gabbiadini 6, Zanotto 19, Badini 9, Facchinetti 7, Rolando Libero, Bocchino 2, Amicone, Migliorin ne, Lodigiani ne, Besana ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

Risultati del 9° turno

Sabato 14 dicembre Cbl Costa Volpino – Tecnoteam Volley 0-3; Volley Parella Torino – Florens Vigevano 0-3; ProChimica Virtus Biella – Igor Trecate 3-0; Acciaitubi Picco Lecco – Lilliput Settimo Torinese 3-1; Us Esperia Cremona – Don Colleoni Trescore 0-3; Conad Alsenese – Capo d’Orso Palau 3-0. Riposo: Arredo Frigo Acqui Terme.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco 23; Tecnoteam Volley 20; Don Colleoni Trescore, Us Esperia Cremona e Lilliput Settimo Torinese 14; Cbl Costa Volpino ed Arredo Frigo Acqui Terme 12; Florens Vigevano, ProChimica Biella e Conad Alsenese 11; Igor Trecate e Capo d’Orso Palau 10; Volley Parella Torino 0.

