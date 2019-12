Albese Volley dopo 10° turno B1 femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo ha schiantato la Picco Lecco per 3-1

Weekend prenatalizio da urlo per l’Albese Volley che nel 10° turno del campionato di B1 femminile ha vinto il derby contro la Picco Lecco agganciandola in vetta al girone. Un successo meritato per le ragazze di coach Cristiano Mucciolo che davanti a una palestra di casa gremita e calorosissima si sono fatte il regalo più bello di fine anno. Ora la Tecnoteam tornerà in campo 11 gennaio ospite del’Esperia Cremona (ore 20.30).

Il tabellino di TECNOTEAM VOLLEY – ACCIAITUBI PICCO LECCO 3-1

parziali 25-23; 25-22; 19-25; 25-22

TECNOTEAM VOLLEY: Galazzo 7, Facco 13, Gabbiadini 12, Zanotto 12, Badini 12, Facchinetti 15, Rolando Libero, Migliorin 1, Amicone 2, Besana, Bocchino ne, Lodigiani ne. Coach Mucciolo, vice Biffi, assistente Cuda.

ACCIAITUBI PICCO LECCO: Dall’Igna 1, Martinelli 13, Lancini 1, Focaccia 11, Gerosa 10, DallaRosa 23, Formenti Libero, Bianchi 14, Lancini 1, Esposito ne, Mandaglio ne, Mainetti ne, Ratti. Coach Milano, vice Ficarra.

Arbitri Vaschetto di Cuneo e Trinchero di Asti

Risultati del 10° turno serie B1

Sabato 21 dicembre Tecnoteam-Picco Lecco 3-1, Parella Torino-Costa Volpino 0-3, Florens Vigevano-Biella 3-2, Trescore-Lilliput 0-3, Trecate-Conad Alsenese 2-3, Capo d’Orso Palau-Arredo Frigo Acqui Terme 3-2.

LA CLASSIFICA

Picco Lecco, Tecnoteam Volley 23; Lilliput Settimo Torinese 17; Cbl Costa Volpino 15; Don Colleoni Trescore, Us Esperia Cremona 14; Arredo Frigo Acqui Terme, Florens Vigevano, Conad Alsenese 13; Biella, Capo d’Orso Palau 12; Trecate 11; Volley Parella Torino 0.

Programma del 11° turno serie B1

Si ripartirà l’11 gennaio con Aqui Terme-Parella, Esperia Cremona-Tecnoteam (ore 20.30), Costa Volpino-Florens, Lilliput-Palau, Lecco-Trecate, Alsenese-Trescore. Riposa Biella.

