Albese Volley verso la sosta pasquale in B1.

Albese Volley utile test per tenere il ritmo partita prima della pausa

Prima della sosta pasquale impegno amichevole per l’Albese Volley reduce dal facile successo nell’ultimo turno di B1 contro il fanalino di coda Varese. Domani infatti la Tecnoteam (che si allenerà fino a venerdì) è in programma un test prestigioso presso il centro Pavesi di Milano. Un allenamento congiunto (inizio ore 18,30) per il team dio Cristiano Mucciolo contro la Nazionale juniores del Giappone. Un utile test per tenere il ritmo partita prima del rompete le righe per qualche giorno. La ripresa è poi prevista per settimana prossima in vista della penultima giornata della stagione – ultima in casa – contro il Volley Parella di Torino fissata per sabato 27 aprile. La gara è anticipata alle ore 18 visto che si giocherà in contemporanea su tutti i campi per assicurare equità alle varie gare in programma.

Programma del penultimo turno di B1

Sabato 27 aprile ore 18: Tecnoteam-Parella Torino, Lilliput-Lecco, Varese-Futura Busto, Palau-Trescore, Ostiano-Florens Vigevano, Lurano-Offanengo, Garlasco-Acqui Terme.

LA CLASSIFICA DOPO 24 GIORNATE IN B1

Futura Volley Giovani Busto 66 punti; Acciaitubi Picco Lecco 57; Florens Re Marcello Vigevano, Abo Offanengo 51; Don Colleoni Trescore 48; Csv Ostiano 43; Tecnoteam Albesevolley e Lilliput Settimo Torinese 42; Arredo Frigo Acqui Terme 32; Capo d’Orso Palau 24; Volley Parella 20; Volley 2001 Garlasco 13; Pneumax Lurano 11; Scuola del Volley Varese 4.

