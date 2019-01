Albese Volley verso il 13° turno ultimo d’andata di B1 femminile.

Albese Volley per il team brianzolo uno scontro diretto in chiave playoff

Il campionato di serie B1 femminile arriva al giro di boa e l’Albese Volley si presenta a questo 13° turno d’andata sulla scia di ben tre vittorie di fila tutte per 3-0. Il team di coach Cristiano Mucciolo domani sera ospita ad Albese uno scontro diretto importante per rimanere nei piani alti del girone contro l’Offanengo che precede di solo una lunghezza. Vincere permetterebbe alla Tecnoteam di virare al quinto posto e andare alla pausa con morale e classifica alti. Dopo la gara di sabato il campionato di volley infatti si fermerà per una settimana: tradizionale pausa prima di ripartire con il ritorno. E per Albese la seconda fase ripartirà dalla palestra cittadina con la super-sfida alla capolista Futura Volley (sabato 2 febbraio).

Programma del 13° turno d’andata

Sabato 19 gennaio: Palau-Lecco, Lilliput-Acqui Terme, Tecnoteam-Offanengo (ore 21), Ostiano-Trescore, Lurano-Parella, Varese-Florens; domenica 20 Garlasco-Futura Busto.

Classifica serie B1

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 34; Acciaitubi Picco Lecco, Don Colleoni Trescore Balneario 29; Florens Vigevano 28; Tecnoteam Albesevolley 23; Offanengo 22; Lilliput Settimo, Csv Ostiano 20; Arredo Frigo Acqui Terme 16; Volley Parella Torino 10; Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Scuola del Volley Varese, Pneumax Lurano 4.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU