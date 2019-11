Albese Volley dopo il 3° turno di B1 femminile.

Albese Volley il team di coach Mucciolo ha superato anche il Trescore

Terzo successo di fila per l’Albese Volley che demolendo anche la Don Colleoni Trescore per 3-0 conquista la vetta solitaria del campionato di serie B1 femminile. Un ottimo ruolino di marcia finora anche se coach Cristiano Mucciolo stempera: ”Brave ragazze ma non la guardiamo la classifica. Facciamo sempre un passo alla volta….“. E il prossimo appuntamento sarà insidioso sabato a Vigevano contro la Florens.

Tabellino di TECNOTEAM ALBESE-DON COLLEONI TRESCORE 3-0

(parziali 25-18; 25-17; 25-15)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 2, Facco 9, Gabbiadini 14, Zanotto 12, Badini 4, Facchinetti 9, Rolando Libero, Amicone, Bocchino ne, Besana ne, Migliorin ne, Lodigiani ne. Coiach Mucciolo, vice Biffi.

DON COLLEONI TRESCORE BALNEARIO: Milani 2, Colombi 5, Rossi Nadia 5, Bonetti 8, Rossi Noemi 4, Pillepich 3, Lussana Libero, Capelli ne, Di Tommaso 2, Fontana, Tresoldi 3, Salvi ne, Rossi Arianna Libero 2. Coach Colombo, vice Bonetti.

Arbitri: Sicco di Torino e Bacchella di Novara

LA CLASSIFICA

Tecnoteam Albesevolley 8; Lilliput Settimo Torinese 7; Esperia Cremona, Acciaitubi Picco Lecco e Cbl Costa Volpino 6; ProChimica Virtus Biella 5; Arredo Frigo Acqui Terme 4; Florens Vigevano, Don Colleoni Trescore, Volley Igor Trecate e Capo d’Orso Palau 3; Conad Alsenese e Volley Parella Torino 0.

PROSSIMO TURNO sabato 9 novembre

Florens Vigevano – Tecnoteam Albesevolley; Don Colleoni Trescore – Volley Parella Torino; Capo d’Orso – Cbl Costa Volpino; Lilliput Settimo Torinese – Arredo Frigo Acqui Terme; Acciaitubi Picco Lecco – Us Esperia Cremona; Conad Alsenese – ProChimica Virtus Biella. Riposo: Igor Volley Trecate.

