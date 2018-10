Albese Volley verso il 3° turno di B1 femminile.

Albese Volley domani trasferta di campionato a Trescore

Anche l’Albese Volley partecipa al lutto della pallavolo italiana che piange la prematura scomparsa a soli 38 anni di Sara Anzanello la giovane atleta che ha più volte vestito la maglia della nazionale vincendo anche l’oro Mondiale. Una figura storica e carismatica per il movimento italiano che nel recente passato sfidò in più occasioni anche la stessa Tecnoteam quando vestiva la maglia di Novara. Ora il presidente del Cs Alba , Graziano Crimella, i dirigenti e tutto lo staff del team lariano partecipano al dolore della famiglia di Sara e del volley nazionale. Una notizia tragica che rende dolorosa la vigilia del 3° turno del campionato di B1 femminile che vedrà domani la Tecnoteam andare a Trescore Balneario per sfidare la quotata Don Colleoni ancora imbattuta e in testa la torneo.

Programma del 3° turno di B1

Sabato 27 ottobre ore 21: Parella Torino-Arredo Frigo Acqui Terme, Volley Ostiano-Lilliput Settimo Torinese, Futura volley Giovani Busto-Chromavis Abo Offanengo , Don Colleoni Trescore-Albese, Florens Vigevano-Garlasco, Capo d’Orso Palau-Volley Varese, Picco Lecco-Pneumax Lurano .

Classifica B1

Chromavis Abo Offanengo, Acciaitubi Picco Lecco, Futura Volley Giovani Busto, Don Colleoni Ttescore e Florens Vigevano 6; Volley Ostiano, Tecnoteam Albesevolley, Lilliput Settimo Torinese, Parella Torino3; Capo d’Orso Palau, Arredo Frigo Acqui Terme, Volley 2001 Garlasco, Scuola del Volley Varese e Pneumax Lurano punti 0.

