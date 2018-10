Albese Volley 1 Turno di campionato B1.

Albese Volley il team di coach Mucciolo battuto a Busto Arsizio

Debutto con sconfitta per l’Albese Volley nel campionato femminile di serie B1. Sabato la squadra allenata da Cristiano Mucciolo si è arresa per 1-3 sul campo della della Futura Volley di Busto di coach Matteo Lucchini, squadra attrezzata per un torneo di vertice e sospinta da un grandissimo pubblico. Sconfitta con onore per la Tecnoteam che almeno per i primi due set ha giocato alla pari con le avversarie che infatti sono scappate via nella seconda parte di gara quando la Tecnoteam si è un pò disunita. Come detto primo set combattuto e perso in volata 25-23. Riscatto nella seconda partita vinta con medesimo risultato dall’Albese che però è calata negli ultimi due set vinti meritatamente dalle locali. Parzialmente soddisfatto coach Mucciolo a fine gara: “Complimenti alla Futura Volley ma sono parzialmente contento soprattutto per i primi due set. Ripartiamo da lì“. Già perché ora la Tecnoteam torna in palestra per preparare la seconda gara, il debutto stagionale in casa in programma sabato sera contro Acqui Terme.

Tabellino FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO-TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 3-1

Parziali set 25-23; 23-25; 25-16; 25-13

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO: Cialfi 3, Veneriano 14, Salvi 10, Rrena 8, Moretto 20, Zingaro 15, Danielli Libero, Ndoci, Rigon ne, Tonello ne, Grippo ne, Francesconi ne, Franchi Libero 2. Coach Lucchini, vice Colombo.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Galazzo 5, Aliberti 15, Piazza 5, Facco 6, Citterio 12, Migliorin 10, Torrese Libero, Bonelli, Laffranchi 1, Teli 2, Santamaria 2, Amicone Libero 2. Coach Mucciolo, vice Biffi

I risultati del 1° turno

Capo d’Orso Palau – Lilliput Settimo Torinese 1-3, Acciaitubi Picco Lecco – Ostiano Cvs Ra.Ma 3-0, Arredo Frigo Acqui Terne – Chromavis Abo Offanengo 0-3, Futura Volley Busto – Tecnoteam Albesevolley 3-1, Volley Parella Torino – Volley 2001 Garlasco 3-1, Pall Don Colleoni Trescore – Scuola del volley Varese 3-0, Florens Vigevano – Pneumax Lurano 3-0.

