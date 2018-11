Albese Volley verso il 7° turno serie B1 femminile

Albese Volley il club organizza il pullman dei tifosi

Archiviato l’onorevole ko casalingo subito settimana scorsa nel derby contro Lecco, l’Albese Volley è pronta a tornare in campo. Oggi infatti per il 7° turno d’andata del campionato di serie B1 femminile la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo renderà vista all’Ostiano (ore 20.45). Per l’occasione il club del presidente Graziano Crimella ha deciso di organizzare un pullman per i tifosi a differenza delle precedenti trasferte a Busto, Trescore e Palau. Ritrovo al parcheggio del cimitero di Albese dalle ore 16,30. A bordo, oltre alle giocatrici ed allo staff tecnico, anche genitori e tifosi per dare un sostegno alle nostre ragazze. Per chi volesse confermare la presenza, scrivere e-mail dell’ufficio stampa del club: stampa@csalba-volley.com)

Programma del 7° turno d’andata

Sabato 24 novembre ore 20.45: Ostiano-Albese, Trescore-Offanengo, Vigevano-Futura, Lecco-Acqui Terme, Palau-Parella Torino, Volley Varese-Lurano, Lilliput-Garlasco.

Classifica

Futura Busto 18; Lecco 17; Trescore, Florens Vigevano 15; Ostiano 13; Offanengo, Lilliput 10; Tecnoteam Albese 9; Capo d’Orso Palau, Parella Torino 6; Garlasco 4; Acqui Terme 3; Lurano, Volley Varese 0.

