Albese Volley stasera ultimo test precampionato di B1 donne.

Albese Volley sabato 19 scatterà il campionato in casa contro la Conad Alsenese

Il conto alla rovescia è iniziato in casa dell’Albese Volley che vede ormai vicino il debutto nel campionato di serie B1 femminile 2019/20. Sabato 19 ottobre infatti la Tecnoteam debutterà in casa contro la matricola Conad Alsenese: in campo alle 21 alla palestra Pedretti. A poco più di una settimana nel tardo pomeriggio la squadra di coach Cristiano Mucciolo svolgerà l’ultimo test amichevole precampionato a Vigevano contro la Florens Marcello già affrontata sabato scorso.

Queste la gare del 1° turno di campionato

Sabato 19 Ottobre prima giornata

Tecnoteam Albese – Conad Alsenese ore 21

Arredo Frigo Acqui Terme – Esperia Cremona

Igor Volley Trecate – Capo d’Orso Palau

Cbl Costa Volpino – Prochimica Biella

Florens Re Vigevano – Lilliput Settimo Torinese

Volley Parella Torino – Acciaitubi Picco Lecco

Riposa: Don Colleoni Trescore Balneario

Quest’anno nel girone A della B1 c’è una formazione in meno, da qui il turno di riposo di ogni formazione.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU