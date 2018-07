Albese Volley fissate due amichevoli precampionato B1 donne.

Albese Volley 8 settembre primo test, il secondo domenica 16 in casa

All’indomani dell’ennesimo colpo di mercato, la riconferma della banda bergamasca Alice Teli, continuano a piovere news dalla sede dell’Albese Volley. In attesa della compilazione dei calendari della prossima stagione di serie B1 femminile la società del presidente Graziano Crimella proprio non va in vacanza anzi è sempre molto attiva in vista della nuova annata sportiva. Fissato il raduno ufficiale della Tecnoteam per mercoledì 22 agosto, il neo neo coach Cristiano Mucciolo ha già stabilito le prime due amichevoli stagionali. La prima uscita ufficiale p stata fissata infatti per sabato 8 settembre a Trescore Balneario, palestra e avversario ben conosciuto. Sarà un primo utile test .per la rinnovata formazione di Albese contro la squadra bergamasca che, con ogni probabilità, sarà inserita nello stesso girone di B1 di volley femminile. Un primo test a due settimana dall’avvio della preparazione a cui seguirà una seconda amichevole, la prima in casa ad Albese, in programma per domenica 16 settembre contro la formazione torinese del Parella Volley. Ma lo staff tecnico della Tecnoteam con coach Mucciolo, ma anche il Ds Mozzanica ed il team manager Landoni è al lavoro per fissare altre amichevoli precampionato.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU