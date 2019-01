Albese Volley verso la prima gara del 2019 di B1 donne.

Albese Volley amichevole di lusso contro Busto

Continua la preparazione dell’Albese Volley in vista della ripresa del campionato di B1 femminile in programma questa sera, sabato 5 gennaio, a Varese. Giovedì la Tecnoteam dopo la sosta di fine anno, ha disputato un utile test amichevole contro l’attuale capolista del campionato la Futura Busto Arsizio. Un allenamento congiunto contro la prima della classe di B1, la Futura Volley di coach Lucchini giocata nell’arco di 18 i mini-set (12 vinti da Albese, 6 dalle avversarie) prima di un set intero con in campo le ragazze che fino ad allora avevano giocato meno (successo della Futura Volley di misura). Al di là del risultato finale è stato un allenamento congiunto importante e utilissimo per la squadra di Albese che sabato sera (ore 19) riprenderà la marcia in campionato nel derby contro la Scuola del Volley Varese, team molto giovane che si trova sul fondo della classifica.

Programma del 11° turno andata serie B1

Sabato 5 gennaio: ore 19 Volley Varese-Albese Volley, Palau-Florens, Lilliput-Trescore, Ostiano-Futura, Picco Lecco-Parella, Garlasco-Offanengo, Lurano-Acqui Terme.

Classifica di B1

Futura Volley Busto28, Acciaitubu Picco Lecco 24; Don Colleoni Trescore 23; Florens Vigevano 22; Lilliput Settimo Torinese, Ostiano 20; Tecnoteam Albese Volley 17; Chromavis Abo Offanengo 16;Arredo Frigo Acqui Terme 11; Parella Voley Torino 9;Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Pneumax Lurano, Arredo Frigo Acqui Terme 11; Parella Torino 9: Garlasco 7; Palau 6; Varese Volley 4; Pneumax Lurano 3.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU