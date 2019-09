Albese Volley continua la preparazione verso il debutto in campionato B1.

Albese Volley test contro Mandello alle ore 16 presso la palestra Pedretti

Dopo la bella presentazione ufficiale vissuta sabato presso la prestigiosa cornice del Circolo del Tennis Como di Villa Olmo, l’Albese Volley è tornata in campo per continuare la sua preparazione in vista del debutto in campionato di serie B1 femminile 2019/20. Oggi e domani allenamenti del team di coach Cristiano Mucciolo alla palestra Pedretti mentre sabato nuovo test di allenamento congiunto nel pomeriggio. Ad Albese (ore 16) arriverà ospite la formazione del Mandello per un nuovo test amichevole in avvicinamento al via del campionato che ricordiamo scatterà ufficialmente sabato 19 ottobre con la gara casalinga contro la Conad Alsanese.

